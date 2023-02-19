İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası İsrail'den gelen arama kurtarma ekipleri ülkelerine dönerken Hatay'dan tarihi eserleri kaçırdıklarını ve ülkelerine götürdükleri öğrenildi. Olayın öğrenilmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

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İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ülke yardım eli uzatarak ülkemizde arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Diğer ülkelerin yanı sıra İsrail de arama kurtarma çalışmalarına destek olması için ülkemize bir ekip göndermişti. İsrailli ekipler ise arama kurtarma çalışmalarına katılmanın yanı sıra ne yazık ki Antakya Sinagogu'ndan iki asırlık parşömeni ülkelerine götürdükleri öğrenildi.

ESERİ YAŞLI BİR ADAMIN VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İsrail ekibi çalışmaların ardından ülkesine dönerken dikkat çeken bir olay ortaya çıktı. İsrailli ekiplerden biri olan ZAKA'nın Antakya Sinagogu'nda saklanan iki asırlık Ester Kitabı parşömenlerini ülkesine götürdüğü öğrenildi. Söz konusu haber ve tarihi eserin görüntüleri, ülke medyasındaki haberlerde de yer aldı. Ynet ve The Jeruselam Post'un haberine göre Antakya'da yaşlı bir şahsın kendisine bu eseri verdiğini iddia eden ZAKA arama kurtarma kuvveti komutanı Binbaşı Haim Otmazgin, parşömenleri gösterip, "On yıllardır ZAKA gönüllüsüyüm, bu hayatımın en duygulandırıcı anlarından biriydi. Depremle neredeyse yerle yeksan olduktan sonra bile böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum" dedi.

İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!

TÜRK VATANDAŞLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok kişi tepkisini ortaya koydu. Türk Yahudi Toplumu (Türkiye Hahambaşılığı Vakfı) ise yazmayı İsrail'den geri aldıklarını ve Antakya Sinagogu'nun tadili sonrası yerine koyacaklarını açıkladı. Açıklamada, "İlgili Ester parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.

İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!

TURİZM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu’muzda bulunan tarihî Ester parşömeni Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. Ülkemizin sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerimiz itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edecek" ifade etti.

İsrailli arama kurtarma ekipleri tarihi eserleri ülkelerine kaçırdı!

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