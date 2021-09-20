İsrailli araştırmacılar aşılamada sevindirici gelişmeyi duyurdu! 3. doz ile viral yük 4 kat azalıyor!

İsrail, Covid Delta varyantı ile ilgili yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını bildirdi. Henüz hakem değerlendirmesinin yapılmadığı açıklanan çalışmada, Delta varyantında yakalanmış 11 bin kişiden alınan örnekler test edildi. Yapılan analizlerin sonucunda üçüncü dozların viral yükü dört kat azalttığı ortaya koyuldu. Araştırmacılar, aşının 2. dozun yapılmasının ardından yaklaşık altı ay sonra, aşının bu etkisinin azaldığını ifade ettiler. Ancak 3. dozda ise viral yükün dört kat azaldığı sonucuna ulaşıldığını ifade ettiler.

11 BİN HASTA 3 GRUBA AYRILDI

Araştırmacılar, covid-19 delta varyantı tarafından enfekte olmuş hastalar tarafından alınan 11 bin PCR sürüntü testini analiz etti. Bu hastalar, araştırmacılar tarafından 3 gruba ayrıldı. Bu gruplar, hiç aşılanmayanlar, ikinci dozu aldıktan sonraki altı ay içinde enfekte olanlar ve destekleyici aşıdan sonra enfekte olanlar olmak üzere belirlendi.

"GÜÇLENDİRİCİ AŞI 4 KAT AZALTIYOR"

Çalışmanın baş araştırmacısı olan Matan Levine-Tiefenbrun, "Keşfettiğimiz şey, aşının viral yüke göre etkinliğinin zamanla kademeli olarak azaldığı, altı ay sonra (viral yük) aşılanmamış bir kişininkine benzer şekilde yüksek bir seviyeye ulaştığıdır. Yine de, güçlendirici aşının viral yükü dört kat azaltarak eski haline getirdiğini keşfettik" diye konuştu.