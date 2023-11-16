İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!

İSRAİL Gazze'deki katliamlarına 41. günde de devam ederken, Türkiye'yi hedef alan bir saldırıya da imza attı. İsrail ordusu, Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı'nı yıktığını duyurdu.

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İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!

Gazze'deki Mavi Marmara anıtı İsrail askerleri tarafından yıkıldı. Ordu sözcüsü, bölgede görev yapan askerlerin 2010’da Mavi Marmara operasyonunda görev aldığını ve buradaki anıtı yıktığını açıkladı.

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Mavi Marmara Anıtı'nın eski ve yeni hali...

Mavi Marmara Saldırısı'nda ne olmuştu?

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye; Akdeniz'de, İsrail'den 70-80 mil (130-150 kilometre) açıktaki uluslararası sularda 31 Mayıs 2010 günü İsrail Savunma Kuvvetleri müdahale etti. İsrail saldırısı, gemilerde bulunan aktivistlerden bir kısmının öldürülmesi, bir kısmının yaralanması ve gemilerin yolcularıyla birlikte rehin alınması ile sonuçlandı.

İsrail savaş gemileri, uluslararası sularda seyretmekte olan yardım gemilerinden, rotalarını Aşdod'a çevirmesini istedi fakat yardım gemileri bu talebi reddetti. İsrailli kuvvetler bu cevaptan sonra gemilere denizden ve havadan komando çıkarttı. Altı gemiden beşi, büyük bir olay olmadan İsrail tarafından ele geçirildi.

800 yolcusu bulunan MV Mavi Marmara gemisinde ise 10 sivil yolcu gemiye çıkan İsrailli komandolar tarafından öldürüldü. Yaklaşık 60 aktivist de yaralandı.

Türkiye, bu olay üzerine İsrail ilişkilerini sona erdirmiş ve ilişkilerin tekrar normalleşebilmesi için 3 şart koymuştur. İsrail, olaydan 3 yıl sonra Türkiye'den resmi özür dilemiş ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Olaydan yaklaşık altı buçuk yıl sonra İsrail 20 Milyon Dolar tazminat ödemiştir.

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