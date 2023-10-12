İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi

İsrail'in Filistin'de acımasızca suçsuz ve masum insanları çoluk çocuk demeden soykırım yapması devam ederken yardım çağrılarına İsrailli bakanın insanlık dışı açıklama yapması Birleşmiş Milletlerden "Bu bir insanlık suçudur" diye sert bir açıklama geldi.

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İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi 1

İsrail, Gazze şeridinde insanlık dışı kararlar almaya devam ediyor. Yasaklı olan fosfor bombası kullandıktan sonra şimdi de şehrin elektrik ve sularını kesti. Bu karara başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olmak üzere bir çok kesimden tepkiler geldi.

İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi 2

İNSANLIK DIŞI AÇIKLAMA

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Rehineler bırakılmadığı sürece Gazze'ye elektrik ve su vermeyeceğiz" dedi. Katz şunları söyledi:

“Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli kaçırılan kişiler geri getirilene kadar hiçbir elektrik düğmesi açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir akaryakıt kamyonu Gazze'ye girmeyecek. Ve kimse bize ahlak dersi vermesin."

BM FİLİSTİN ÖZEL RAPORTÖRÜNDEN İSRAİL'E SERT TEPKİ: İNSANLIK SUÇUDUR!

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese "Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur." dedi.

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