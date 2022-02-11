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İsrailli basketbolcudan acı haber geldi! Kulübünü ve sevenlerini yasa boğdu!

Geçtiğimiz yıl bisikletiyle geçirdiği bir kazanın ardından komaya giren ve 1 yıldır yaşam mücadelesi veren İsrailli basketbolcu Daniel Sasson, hayatını kaybetti.

İsrailli basketbolcudan acı haber geldi! Kulübünü ve sevenlerini yasa boğdu!

İsrail basketbolu aldığı acı haberle sarsıldı. Geçen yıl yaptığı yolculuk esnasında bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan basketbolcu  Daniel Sasson, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Komaya girdiği tespit edilen sporcu tam 1 yıldır bilinci kapalı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu. Gelen son haberle birlikte  Daniel Sasson'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

SPOR CAMİASI YASA BOĞULDU

Israil Winner League'de forma giyen oyuncu, 2018 ile 2021 yılları arasında Hapoel Tel Aviv, Hapoel Holon, Hapoel Gilboa Galil gibi takımlar için ter dökmüştü. 28 yaşındaki sporcu geçtiğimiz yıl geçirdiği kaza sonucunda tekrar uyanamadı ve hayatını kaybetti. Alınan bu haber sonrasında İsrail spor dünyası yasa boğuldu.

İsrailli basketbolcudan acı haber geldi! Kulübünü ve sevenlerini yasa boğdu!

DANİEL SASSON KİMDİR?

16 Ocak 1994 tarihinde Kudüs'te dünyaya gelen Daniel Sasson, profesyonel olarak basketbol oynuyordu. Israil Winner League'de çeşitli takımlarda oynayan 2 metre 5 santim boyundaki basketbolcu, pivot pozisyonunda görev alıyordu. Başarılı sporcu geçirdiği trafik kazası sonucunda 28 yaşındayken hayata veda etti.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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