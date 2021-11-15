İsrailli çift Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını aile grubuna göndermiş! Şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu cep telefonuyla kayda aldıkları iddia edilen İsrailli çift, önce gözaltına alınmış, daha sonra "siyasal ve askeri casusluk" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Erdoğan'ın evinin fotoğrafını aile grubuna gönderdiği, kule ile ev arasındaki mesafenin bilgilerini dahi aile üyeleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

AİLE GRUBUNA ATMIŞLAR

Natali O. ve Mody O. çiftinin, çektikleri fotoğrafları mesajlaşma uygulaması üzerinden ‘Aile’ adında bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan’ın konutunun olduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği önemle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı.

Ayrıca, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi ile Erdoğan’ın konutu arasındaki mesafenin yanı sıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilere yer verildiği, mesajlaşma grubunda görüldü.