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İsrailli gıda firması çekirgelerden şekerleme üretti!

İsrailli gıda firmanın patronu olan Dror Tamir, küçükken anneannesinin anlattığı çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdi. İsrail firması böceklere tatlandırıcı katarak lezzetli hale getirdiğini açıkladı.

İsrailli gıda firması çekirgelerden şekerleme üretti!

İsrailli gıda teknolojisi firması, tatlandırıcılarla böceklere lezzet kattığını açıkladı. Uzmanlar, dünya nüfusunun artması ve küresel ısınma nedeniyle yakın gelecekte insanların böcek tüketimine daha sıcak bakılacağını belirtti.

İsrailli firmanın patronu olan Dror Tamir, küçükken anneannesinin anlattığı çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmenin kararını verdi.

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, 1950’lerde İsrail’de insanların gıda güvencesizliği ve Afrika’dan gelen göçmen çekirgelerin gelip mahsullerini tahrip etmesiyle baş ettiklerini öğrendikten sonra fikrinin değiştiğini söyledi.

İsrailli gıda firması çekirgelerden şekerleme üretti!

"TADI ÇİKOLATA VE KAHVE GİBİ"

Tamir, kendi ürünlerinden olan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, "Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar. Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek" dedi.

Tamir, böceklere dair yerleşmiş önyargıyı değiştirmeyi umuyor.

Böcekler, Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu’da uzun zamandır bazı topluluklar tarafından tüketilse de Avrupa ve Kuzey Amerika’da pek çok insan tarafından böcek yemek kabul görmüyor.

Yakın gelecekte gerçekleşmesi uzak bir fikir gibi görünse de bazı uzmanlar çevresel faktörler ve nüfus artışı nedeniyle Batı’nın beslenme rutinine de böceklerin ekleneceğini düşünüyor.

"TARIM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ZORLAŞACAK"

Bugün 7,7 milyar olan dünya nüfusunun 2050’ye kadar 9,8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gıdaya ulaşması gereken 2 milyar insanın daha gezegende yaşaması sonucu tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinin zorlaşacağı düşünülüyor.

Birleşik Krallık Gıda Standardı Kurumu bilim danışmanı profesör Robin May, "Protein, beslenmemizin temel kaynağı ama et ve süt ürünleri gibi protein yönünden zengin gıdaların bazıları çevresel ve etik ayak izleri bırakmamıza neden oluyor" dedi.

Böceklerin protein kaynağı olarak kullanılmasındaki temel sorunlardan biri, insan vücudu için alerjik reaksiyon gösterme ve insan vücudundaki bakterilerle ilgili sorunlara yol açabilme ihtimalinin olması olarak gösteriliyor.

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