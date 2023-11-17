İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi

İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaş nedeniyle hamasın elinde bulunan İsrailli rehinelerden dolayı aileler Binyamin Netanyahu'dan ümidini keserek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istediler.

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İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi 1

Aileleri Hamas tarafından rehin tutulan İsrailliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün haberine göre, mektupta "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olduğu" belirtilerek, "Büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahip olduğunuzu düşünüyoruz" denildi.

İsrailli ailelerin mektubunda şu ifadeler yer aldı:

İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi 2

"Ekselansları, 7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insanı bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğuda ve Müslüman dünyasında geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahip olduğunuzu düşünüyoruz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz.

Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.

Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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