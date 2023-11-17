KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi
İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaş nedeniyle hamasın elinde bulunan İsrailli rehinelerden dolayı aileler Binyamin Netanyahu'dan ümidini keserek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istediler.
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