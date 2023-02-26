İssa Alkasir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Alkasir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İssa Alkasir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İssa Alkasir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İssa Alkasir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Alkasir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İssa Alkasir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Alkasir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Alkasir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Alkasir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Alkasir 7 Şubat 1990 tarihinde Dezful, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عيسی آل کثير şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Alkasir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İssa Alkasir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İssa Alkasir'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssa Alkasir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssa Alkasir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İssa Alkasir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Alkasir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2012 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2013 yılında Badr Hormozgan

1 Temmuz 2014 yılında Hormozgan

1 Temmuz 2015 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

8 Temmuz 2019 yılında Sanat Naft

1 Eylül 2020 yılında Persepolis

İssa Alkasir kimdir

İssa Alkasir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Alkasir şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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İssa Alkasir nereli

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