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  3. Issa isminin anlamı nedir, Issa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Issa isminin anlamı nedir, Issa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Issa isminin anlamı bilinmemektedir. Bu içeriğimizde Issa isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Issa isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Issa isminin anlamı nedir, Issa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Issa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Issa ismi ne demek, Issa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Issa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Issa İsminin anlamı nedir? TDK Issa anlamı:

Issa isminin anlamı TDK'da geçmemektedir.

Issa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Issa ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

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Issa isminin kökeni:

Issa isminin kökeni ve Türkiye'de bu isme sahip kaç kişinin olduğu bilinmemektedir.

Issa isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Issa isminin rengi:

Galibarda

Issa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

 

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Issa isminin Harf Analizi Nedir ?

Issa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Issa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Issa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

S : 22

S : 22

A : 1

= 56 Issa İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

Issa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Issa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Issa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

I: 9   S: 1   S: 1   A: 1 = 12

1 2 = 3 Kader sayısıdır

Issa isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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