İssam Bouaoune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Bouaoune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssam Bouaoune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İssam Bouaoune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İssam Bouaoune 4 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Cezayir,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İssam Bouaoune Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. İssam Bouaoune, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İssam Bouaoune'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İssam Bouaoune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İssam Bouaoune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında VAFC U19
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
İssam Bouaoune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İssam Bouaoune şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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