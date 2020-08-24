İşsizlere müjde: TEİAŞ, KPSS'siz personel alımına başladı

Türkiye Elektrik İletişim AŞ yetkillileri, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda, KPSS şartı olmaksızın bünyesine 150 personel katacağını duyurmuştu. Taşra teşkilatında, iki farklı kadroda çalıştırılmak üzere açılan ilanda, "Şirketin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi statüsünde 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Başvurusu bugün başlayan ilana kimler başvurabilir? TEİAŞ başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvurulur? Hangi illerde var? İşte detaylar!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:

1. Lise ve Dengi Okulların:

Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün,

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4 .Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:

1. Lise ve Dengi Okulların: Elektronik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:a-Haberleşme Sistemlerib-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)

4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

TEİAŞ'A NASIL BAŞVURULUR?

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada iş arayan ibaresini işaretleyerek giriş yapın. Ekranda 'İş İlanları' seçeneğini işaretleyin ve ardından İşyeri Türü yazan kısımda Kamu bölümünü işaretleyerek ara tuşuna tıklayın.

TEİAŞ HANGİ İLLERDE VAR? ALIM YAPACAK İLLER

İstanbul'da toplamda 14 personeli bünyesine katacağını duyuran TEİAŞ, Ankara'da 4 ve İzmir'de 10 kişiyi kadroya alacak. Diğer şehirlerdeki personel sayısı ise şöyle: