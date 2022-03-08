İstadya ne demek, TDK'ya göre İstadya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstadya ne demek? İstadya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istadya kelimesi. Peki istadya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istadya nedir, istadya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTADYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstadya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstadya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre istadya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzakta bulunan iki noktanın arasını ölçmekte kullanılan araç

