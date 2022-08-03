İstanbul Aades türü sivrisinekler için alarma geçti! Uzman isim yeni çözümler için uyarılarda bulundu!

İstanbul'da Aades türü sivrisineklerden dolayı yaşanan zorluklar ile vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntı, kızarıklık ve ardından yaralanmalar meydana geliyor. Isırığın zika virüsüne neden olabildiğinde vatandaşlar özellikle geceleri zor durumda kaldığından uzmanlara seslenerek sivrisineklerin yaşattığı durum için yardım istediler.

KULLANILAN YÖNTEMLER YETERLİ DEĞİL

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde görülen ve çocukların bacaklarında, kollarında yaralanmalara kadar giden sivrisinek ısırığı için mahalle sakinleri durumun çözüme kavuşması için yetkililere başvurdu. İlaçlamanın da uzun vadede hiçbir etki yapmayacağını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerektiğini bataklıkların biyolojik yöntemler ile kurutulmasını ve sivrisinekleri yiyen lavların kullanılması gerekliliği hakkında bilgilendirme yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE VARLIKLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

İklim değişikliği ile sivrisineklerde artış olduğu ve çeşitli vektörler geçirdikleri için insanlarda hastalıklar görülmesine neden olan Aades sivrisinekleri iki önemli cinsi olduğunu söyleyen Cimilli "Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye'de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye'de vaka yok. Kuşlardan kan emen Culex cinsi sivrisinekler insanlara da bulaştırabiliyorlar ama insanlar tekrar hastalığın yayılmasında rol oynamıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir çoğunluğu basit bir gribal enfeksiyon bulgularla kendi kendine iyileşen hastalık tablosu geliştiriyorlar." şeklinde konuştu.