İstanbul Ambarlı'dan Rusya'ya giden konteyner gemisi Boğaz’da arıza yaptı

Ambarlı'dan Rusya'nın Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ait römorkörler refakatiyle Ahırkapı'ya çekildi.

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İstanbul Ambarlı'dan Rusya'ya giden konteyner gemisi Boğaz’da arıza yaptı

Ambarlı'dan Rusya'nın Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ait römorkörler refakatiyle Ahırkapı'ya çekildi.

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KURTARMA RÖMORKLARI OLAY YERİNE GİTTİ

Ambarlı'dan Rusya'nın Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptan KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörleri ve KEGM-5 botu olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı. Gemi römorkörler refakatinde Küçükçekmece Demir Bölgesine emniyetle demirletildi.

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