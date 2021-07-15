14 Temmuz 2021 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ahmet Ercan Gegez merak konusu oldu. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İSTANBUL AREL ÜNVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ERCAN GEGEZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1968 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez aslen İstanbulludur. Lise hayatını Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlayan Gegez, Marmara Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Pazarlama ve Uluslar arası İşletmecilik alanında lisans (1985 – 1989), Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1990 – 1992) eğitimini tamamladı

1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Uluslararası Pazar Giriş Engelleri ve Bir Uygulama” konulu tezi ile “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktoru” unvanı alan Prof. Dr. A. Ercan Gegez, 1999 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında Doçent ve 2009 yıllarında Profesör ünvanlarını aldı.

Gegez, Eylül 2011’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atandı. Fakültenin İşletme Fakültesine dönüştürülmesiyle, 2012 yılında İşletme Fakültesi kurucu Dekanlığı’na atandı.

Uluslararası Pazarlama, Rekabet ve pazarlama araştırmaları konularında çalışan Gegez’in bu konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve tebliğleri ve kitapları bulunmaktadır.

Türkiye Pazarlama Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan Gegez 2016 yılında Altınbaş Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.

5 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Arel Üniversitesinde çalışmaya başladı.

Son olarak 14 Temmuz 2021 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Gegez evli olup İngilizce bilmektedir.

Kitapları:

Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji, Nobel Akademi, 2019

Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları (6. Baskı), 2019

Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, 2008

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Der Yayınları, 2003

Uluslararası Pazarlama Çevresi, Der Yayınları, 2003