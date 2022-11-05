İstanbul Avcılar'da ortalık karıştı! Gözü dönen sürücü, İETT şoförüne çekiçle saldırdı!

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 14.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu meydana geldi. Avcılar-Otogar seferi yapan İETT otobüs şoförü ve bir otomobil şoförü yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadı.
ARACINDAN ÇEKİÇ ALDI
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası, otomobil sürücüsü aracına dönerek bagajdan aldığı çekiçle İETT şoförüne saldırdı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Durumu gören vatandaşlar olaya müdahale ederek otomobil sürücüsünü sakinleştirdi. İETT otobüsünün yoluna devam etmesiyle tartışma sona erdi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Çıkan tartışmada yaralanan olmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.