İstanbul AVM çalışma saatleri 2021| İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine 2 haftalık kısmi kapanma dönemi başladı. Daha önce saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri de değişime uğradı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'da başlayacağı ve tüm işyerlerinin saat 18.00'de kapanacağı duyuruldu. Bu kapsamda İstanbul'daki mağazaların ve AVM'lerin çalışma saatleri değişti.

İSTANBUL AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamasına göre İstanbul'da tüm AVM'ler önceki açılış saati ile olan saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'da kapanacak.

İSTANBUL'DA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da AVM'ler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'da ise kapanıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Şekib Avdagiç, Vali Ali Yerlikaya ile görüşme yaptıklarını ve valiliğin talebi doğrultusunda şu çalışma saatlerinin uygulanacağını ifade etti:

"AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor."

Semt dükkanlarının kapanış saatleri ise 17.30 olarak duyuruldu.