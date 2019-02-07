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  3. İstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı bir binada elektrik panosu patladı. 15'i çocuk olmak üzere 21 kişi dumandan zehirlendi. Dumandan etkilenenler hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.

21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, bina sakinleri tahliye edilirken, 15'i çocuk 21 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan zehirlenen bina sakinleri, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendiİstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

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