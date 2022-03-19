İstanbul Bakırköy'de dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay dün Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında akşam saatlerinde meydana geldi. 21 yaşındaki M.B. (21) ile kız arkadaşı Y.S. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

M.B. tartışma sırasında yanındaki silahı çıkarak Y.S.'ye ateş etti. Olayda genç kız ağır yaralanırken M.B. ise otoparkta bulunan aracına bindikten sonra aynı silahla intihar etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri yaralanan Y.S.ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Y.S. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından M.B'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.