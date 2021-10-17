İstanbul Baro Başkanlığı seçim sonucu belli oldu! Mehmet Durakoğlu yeniden başkan
Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlık seçim sonucu belli oldu. Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi.
Bugün saat 09:00'da başlayan ve akşam saat 17:00'ye dek süren Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 26 bin 016 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi dolayısıyla kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.
Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.
İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.
SEÇİMDE KİMLER YARIŞTI?
İstanbul Barosu başkanlığına adaylığını koyan isimler ise şöyle:
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu/Mehmet Durakoğlu,
Çağdaş Avukatlar Grubu/Ata Yazıcıoğlu,
İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu/Kaptan Yılmaz,
Avukat Hakları Grubu/Gökhan Ahi,
Bağımsız Avukatlar Grubu/İshak Şadi Çarsancaklı,
Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi/Hasan Kılıç
Özgürlükçü Avukatlar Grubu/Sezin Uçar.
İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUCU
51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkı bulunduğu İstanbul Barosu seçim sonucu şu şekilde:
Açılan sandık sayısı: 131
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu: 8479
Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu: 1669
İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz: 1087
Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi: 6013
Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı: 952
Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç: 6155
Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar: 1661
Açılan sandık sayısı: 131
Geçersiz Oy: 467
8 BİN 497 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Sonuçlara göre seçimi 8 bin 479 oyla Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı mevcut başkan Mehmet Durakoğlu kazandı.
MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?
Mehmet Durakoğlu, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
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