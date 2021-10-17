İstanbul Baro Başkanlığı seçim sonucu belli oldu! Mehmet Durakoğlu yeniden başkan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlık seçim sonucu belli oldu. Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi.

Bugün saat 09:00'da başlayan ve akşam saat 17:00'ye dek süren Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 26 bin 016 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi dolayısıyla kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı. İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi. SEÇİMDE KİMLER YARIŞTI? İstanbul Barosu başkanlığına adaylığını koyan isimler ise şöyle: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu/Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu/Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu/Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu/Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu/İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi/Hasan Kılıç Özgürlükçü Avukatlar Grubu/Sezin Uçar. İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUCU 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkı bulunduğu İstanbul Barosu seçim sonucu şu şekilde: Açılan sandık sayısı: 131 Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu: 8479 Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu: 1669 İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz: 1087 Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi: 6013 Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı: 952 Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç: 6155 Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar: 1661 Açılan sandık sayısı: 131 Geçersiz Oy: 467 8 BİN 497 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ Sonuçlara göre seçimi 8 bin 479 oyla Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı mevcut başkan Mehmet Durakoğlu kazandı. MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR? Mehmet Durakoğlu, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mehmet Durakoğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Mehmet Durakoğlu kimdir? Berkem Temizel Gece Editörü Mehmet Durakoğluİstanbul Baro Başkanı