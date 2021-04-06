İstanbul Beşiktaş'ta Cinnet geçiren genç kendini bıçakla yaraladı

Beşiktaş'ta sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, henüz bilinmeyen bir sebeple kendini vucudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Vücudunun farklı yerlerine zarar veren gencin arkadaşı ise olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.30'da Beşiktaş İlçesi Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşı ile birlikte zaman geçiren Selçuk B., sinir krizi geçirdikten sonra kendini bıçakla yaraladı.

"KRİZİ GEÇİRDİ KENDİNİ VUCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALADI"

Selçuk B.'nin kendini bıçakla yaraladığını gören arkadaşı ise şok içinde kaldı. Arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"KENDİNİ YARALAYAN GENCİN ARKADAŞI GÖZ YAŞLARI İÇİNDE KALDI "

Sinir krizi geçirerek kendine zarar veren gencin arkadaşı ise gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri, genç kadının ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

KAYNAK; İHLAS HABER AJANSI