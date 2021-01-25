İstanbul Beşiktaş'ta dehşet anları! 3 kişiyi sokak ortasında bıçakladı

İstanbul Beşiktaş'ta akli dengesi bozuk olan şahıs, sokakta yürüyen vatandaşlara dehşet dolu anlar yaşattı. İHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında Akaretler Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayarak saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahıs arkadan yaklaştığı kişilere bıçakla saldırıyor. Aldığı darbelerle il kişi yere düştükten sonra kaçıyor. Saldırgan duvara sıkıştırdığı kadını defalarca bıçakladıktan sonra kaçıyor.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaptıktan sonra güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit eden Beşiktaş polisi, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.