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İstanbul Beylikdüzü'nde bomba paniği yaşandı!

Beylikdüzü'nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan, üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının inceleme yaptığı bavulun boş olduğu öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bomba paniği yaşandı!

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bomba paniği yaşandı. Bir aracın üzerine bırakılan çanta, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine bildirildi. 

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü Ali Çebi Caddesi üzerinde bulunan yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan bavulu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bavulun bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan ekipler, vatandaşları da uzaklaştırdı.

BOMBA İMHA UZMANLARI, BÖLGEYE GELDİ

Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından bavulun boş olduğu anlaşıldı. Kapanan trafik yeniden açılırken bavulun kimin bıraktığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.



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