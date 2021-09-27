İstanbul Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu için kuyruğa girdiler!

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcıları sokak ortasında alışveriş gerçekleştirirken oluşan kuyruk ilgi çekti ve görüntüler çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Görüntülerin polis ekiplerinin eline geçmesiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU KUYRUĞU KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların sokak ortasında uyuşturucu için kuyruk oluşturarak para ve uyuşturucu alışverişi yaptıkları görüldü.

60 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

İstanbul Beyoğlu'nda 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de eşlik etti.

Uyuşturucu taciri olan 4 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon düzenlenen diğer iller ise Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmalar sürüyor.