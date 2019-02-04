İstanbul Boğazı Aşiyan açıklarında gezi teknesinde yangın çıktı Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.

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