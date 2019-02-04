İstanbul Boğazı Aşiyan açıklarında gezi teknesinde yangın çıktı
Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.
İstanbul Boğazı Aşiyan açıklarındagezi teknesinde yangın çıktı. Ekipler yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
İstanbul Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.
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