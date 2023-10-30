İstanbul Boğazı’nda görsel şölen! Gösteriler büyük beğeni topladı

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı.

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İstanbul Boğazı’nda görsel şölen! Gösteriler büyük beğeni topladı

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı, Türkiye haritası ve atın üzerinde Atatürk silueti oluşturuldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, "Yaşasın Cumhuriyet" ve "Türkiye Yüzyılı" yazıldı.

Gösteriler büyük beğeni topladı.

İstanbul Boğazı’nda görsel şölen! Gösteriler büyük beğeni topladı

İstanbul Boğazı’nda görsel şölen! Gösteriler büyük beğeni topladı

İstanbul Boğazı’nda görsel şölen! Gösteriler büyük beğeni topladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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