İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası meydana gelen ATOLL isimli tanker, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Kuruçeşme’ye demirletildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda," 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca geminin kurtarılma anına ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi. pic.twitter.com/6iUZPPG15I— KEGM (@kiyiemniyet) March 12, 2022