Vandöz ne demek, TDK'ya göre Vandöz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? "Ambar İşçisi (Portör) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇomar ne demek, TDK'ya göre Çomar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı müjdesi! Maaşlara yapılacak zam belli oldu: 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasındaİstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldıBakan Koca'dan ilk koronavirüs vakanın tespit edildiği günde umut dolu paylaşım: Tehdit olmaktan önemli ölçüde çıktıSurvivor All Star 45. bölüm full, tek parça izle TV8 | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeAhmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: "İnsan gerçekten hayret ediyor"Atom Santrali ne demek, TDK'ya göre Atom Santrali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı

İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası meydana gelen ATOLL isimli tanker, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Kuruçeşme’ye demirletildi.

İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca geminin kurtarılma anına ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

 

 

İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT