İstanbul boğazında korku dolu anlar! Dümeni arızalanan tanker, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda," 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca geminin kurtarılma anına ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.