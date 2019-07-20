İstanbul Boğazında yangın!

İstanbul Boğazında yanan tekne, korku dolu anların yaşanmasın neden oldu. Üsküdar açıklarında yanan teknenin görüntülerini vatandaşlar korku dolu anlarla izlerken görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

YOLCULAR DENİZE ATLADI

Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.