İstanbul Esenyurt'ta camide skandal! Küçücük çocuğa istismar iddiası kan dondurdu! Vatandaş zanlıya linç girişiminde bulundu, Valilik olaya el attı

Esenyurt'ta bir camide yaşanan istismar iddiası vatandaşı sokağa döktü.

İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide bir şahsın, küçük bir çocuğa istismarda bulunması iddiası üzerine, vatandaşlar cami önünde toplanarak büyük bir kalabalık oluşturdu.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı zanlı, cami önünde toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla münakaşa etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

(AA)