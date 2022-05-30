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  3. İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü! Çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü! Çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu

İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü. Çökmenin etkisiyle mahelle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü! Çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Merhaba Caddesi'nde saat 00.00'da meydana geldi.

İddiaya göre daha önce çökme tehlikesine karşı Fatih Belediyesi tarafından etrafı çelik bariyerlerle çevrilen iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü! Çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu

ÇIKAN GÜRÜLTÜ VE SARSINTI PANİK YARATTI

Binanın çökmesiyle çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu. Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü! Çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu​​​​​​​

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise çöken binanın içerisini kontrol etti.

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü! Çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken çöken binanın parçaları yan binaya çarparak maddî hasar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise binayla ilgili çalışma başlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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