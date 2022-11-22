İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!

İstanbul'da tramvayın dolu olduğu bir saatte Afrikalı bir yolcuya taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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İstanbul Fatih'te bugün meydana gelen olayda tramvayda bir anda ortaya atılan taciz iddiası herkesi ayağa kaldırdı. Afrikalı bir kadının tramvayın içinde bulunan bir Iraklı tarafından taciz edildiğini göre vatandaşlar, yaşanan bu duruma sessiz kalmayarak Iraklı şahsı tekme tokat dövdüler.

İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!

EMNİYET EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Afrikalı kadının tepkisi sonrası vatandaşların dikkatini çeken Iraklı şahıs, ilk önce tramvayın içinde daya yedi daha sonra da vatandaşlar tarafından tramvaydan indirildi. Emniyet ekiplerine haber verilmesi sonrası polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!

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