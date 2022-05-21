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İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplamda 35 suç kaydı bulunan çete yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da emniyet ekipleri toplamda 35 suç kaydı bulunan 2'si kadın 4 hırsızı yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına aldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplamda 35 suç kaydı bulunan çete yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde meydana gelen olayda kredi kartıyla kapı dillerini düşürerek evlere girip soygun yapan 2’si kadın 4 hırsız, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Toplamda 35 suça karıştığı öğrenilen çetenin gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplamda 35 suç kaydı bulunan çete yakalandı

KAPI KİLİTLİ OLUNCA BAŞKA APARTMANA YÖNELDİLER

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü çete üyelerinin Çimentepe Sokak'ta bir apartmana girdiler. Binadaki güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan birinin kredi kartı ile kapıyı açmaya çalıştığı, diğerleri ise eve girmeye çalışan arkadaşlarını gizledikleri yansıdı. Kapının kilitli olması üzerine hırsızlar o apartmandan çıkıp, Vefa Sokak'ta bir apartmana girdiler. Girdikleri evde para, ziynet eşyası çaldılar. Ev sahibinin durumu fark etmesiyle olay yerine polisler yakın civardaki kamera kayıtlarını incelediler.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplamda 35 suç kaydı bulunan çete yakalandı

BİRDEN FAZLA SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

4 hırsızdan Murat K.’nın kimliğini tespit eden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekipleri, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.’nın (25) emniyetteki ifadesinde suç ortakları Havvanur T. (19), Faruk T. (40) ve Tuğçe T.’yi (22) itiraf etmesiyle diğer 3 şüpheli de saklandıkları adreslerde tek tek yakalanarak Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği’nde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 çete üyesinin emniyetteki işlemleri sırasında Murat K.’nın 7, Faruk T.’nin 21, Tuğçe T.’nin 6 , Havvanur T.’nin ise 1 suç kaydının olduğu belirlenmesi üzerine hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplamda 35 suç kaydı bulunan çete yakalandı

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