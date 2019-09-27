İstanbul gece boyu 106 artçı depremle sarsıldı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 depremin ardından onlarca artçı oldu. İstanbul'da saat 23.20 sularında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların da hissettiği bu deprem sonrası ise gece yarısından itibaren 37 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Yaşanan artçıların en büyüğü 3.2 şiddetinde olurken bu sarsıntılar sabaha kadar devam etti.

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem oldu. Son 1 saat içinde çeşitli büyüklüklerde deprem olurken 23.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı.

DEPREM DENİZDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

SABAH SAAT 07:04'TE SON ARTÇI DEPREM YAŞANDI

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,4 olan 106 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul dün 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Depremde resmi verilere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi de yaralandı.

Bazı ilçelerde ise binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi.

Saat 13.59'da meydana gelen depremin ardından sabah saat 06.05'e kadar 106 artçı deprem meydana geldi.