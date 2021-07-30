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İstanbul gece metrosu sefer saatleri değişti mi 2021? İstanbul metrosu gece kaça kadar çalışıyor 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun megakentte gece metrolarının sefer saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım aracı metroların gece seferleri uzatıldı. İstanbul gece metrosu sefer saatleri değişti mi 2021? İstanbul metrosu gece kaça kadar çalışıyor 2021? İşte Ongun'un konuya ilişkin açıklamaları...

İstanbul gece metrosu sefer saatleri değişti mi 2021? İstanbul metrosu gece kaça kadar çalışıyor 2021?

16 milyon İstanbullunun kullandığı metroların  gece seferlerinde değişikliğe gidildi. Kentin trafiğine takılmadan ulaşımın en rahat olduğu toplu taşımaların başında gelen metroların gece seferleriyle ilgili alınan yeni karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun  tarafından duyuruldu. Peki İstanbul gece metrosu sefer saatleri değişti mi 2021? İstanbul metrosu gece kaça kadar çalışıyor 2021?

İSTANBUL GECE METROSU SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2021?

Metro İstanbul'un da resmi hesabından paylaştığı Murat Ongun'un açıklamasında gece metrolarının sefer saatleriyle ilgili şu sözlere yer verildi;

''İstanbullulara duyurulur.

Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek.''

İstanbul gece metrosu sefer saatleri değişti mi 2021? İstanbul metrosu gece kaça kadar çalışıyor 2021?

İSTANBUL METROSU GECE KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR 2021?

İstanbul'da hali hazırda metrobüsler zaten 7-24 çalışmakta. Yaklaşık 1 yıl önce de metroların Cuma ve Cumartesi günü sabaha kadar hizmet vermesine karar verilmişti. Ancak pandemi koşulları nedeniyle Cuma ve Cumartesi geçici süreliğini metrolar sadece gece 02.00'a kadar çalışacak. 

İstanbul gece metrosu sefer saatleri değişti mi 2021? İstanbul metrosu gece kaça kadar çalışıyor 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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