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İstanbul güzelliğiyle büyüledi! NASA'dan "Hey İstanbul parlıyorsun" paylaşımı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.

İstanbul güzelliğiyle büyüledi! NASA'dan "Hey İstanbul parlıyorsun" paylaşımı

NASA, Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen şehir için "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.

"KENTİN GECE IŞIKLARINA BAKIN"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarafından yapılan paylaşımda "İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilerek, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

İstanbul güzelliğiyle büyüledi! NASAdan Hey İstanbul parlıyorsun paylaşımı

İMAMOĞLU'NDAN NASA'YA TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, NASA'nın paylaşımına Twitter üzerinden yanıt verdi. İmamoğlu, paylaşımında, "Hey NASA, bu gece bize İstanbul'un uzaydan da harika göründüğünü hatırlattığın için teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.

İstanbul güzelliğiyle büyüledi! NASAdan Hey İstanbul parlıyorsun paylaşımı

İstanbul güzelliğiyle büyüledi! NASAdan Hey İstanbul parlıyorsun paylaşımı

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