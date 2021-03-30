İstanbul hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi İstanbul yasak var mı? (3-4 Nisan 2021)

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından bir ay önce uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda çok yüksek riskli illerde hafta sonu cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulanacak. İlk yayımlanan koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak konusu oldu.

İSTANBUL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin Valiliklerine gönderdiği Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelgeye göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamadan muaf tutulan kişiler haricindeki tüm bireyler 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinin yakınında bulunan market, fırın, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilere gidebilecekler. Bu işletmelere araç ile gidilemeyecek. Ayrıca söz konusu iş yerleri saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

CUMARTESİ İSTANBUL YASAK VAR MI? (3-4 NİSAN 2021)

İstanbul'daki vatandaşlar yeni alınan kararlara göre 3 Nisan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayacaklar.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde şu tedbirler uygulanacak:

" Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.



•Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.



• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.



• Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek."

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

İstanbul'un dışında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller ise şunlar olacak:

"Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak."



