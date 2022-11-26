İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre İstanbul Havalimanı, Kasım ayında Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı

Muhalefetin yapılmasına karşı çıktığı İGA İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 tarihleri arasındaki istatistiklerine göre İGA İstanbul Havalimanı, günde ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa’nın en çok çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı

İSTANBUL'UN GERİSİNDE KALDILAR

İGA'yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı

TÜRKİYE EN YOĞUN TRAFİK HACMİNE SAHİP ALTINCI ÜLKE

Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 205 uçuş ile Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.

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