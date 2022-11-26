İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşuyor: Kasım ayında da zirvede yer aldı

Muhalefetin yapılmasına karşı çıktığı İGA İstanbul Havalimanı, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 tarihleri arasındaki istatistiklerine göre İGA İstanbul Havalimanı, günde ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa’nın en çok çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

İSTANBUL'UN GERİSİNDE KALDILAR

İGA'yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

TÜRKİYE EN YOĞUN TRAFİK HACMİNE SAHİP ALTINCI ÜLKE

Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 205 uçuş ile Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.