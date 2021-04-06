Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Başuzman Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahaleDünyada yeni kriz: Minerva Nike gemisi karaya oturdu, Süveyş Kanalı'nda trafik yine durdu!Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor-Antalyaspor maç heyecanıRamazan ayında camiler açılacak mı 2021? Ramazanda camiler açık olacak mı 2021?Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktıİnsanlık asırlardır mücadele ediyordu, korona bir yılda bitirdi! Grip olmak tarihe karıştı!Ramo final mi? Kaçıncı bölümde final olacak? İşte Ramo final tarihi...
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul Havalimanı mart ayındaki sefer sayısıyla zirveye yerleşti

İstanbul Havalimanı mart ayındaki sefer sayısıyla zirveye yerleşti

Mart ayında gerçekleştirilen 17 bin 407 uçuşla İstanbul Havalimanı Avrupa'daki rakiplerini geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı mart ayındaki sefer sayısıyla zirveye yerleşti

İstanbul Havalimanı, mart ayında gerçekleştirilen 17 bin 407 uçuşla Avrupa'daki rakiplerini geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 1-31 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 17 bin 407 uçak seferi gerçekleştirildi.

Mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak belirlenen İstanbul Havalimanı'nı, 14 bin 186 seferle Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında 13 bin 708 seferle Frankfurt, 4. sırasında 12 bin 874 seferle Amsterdam Schiphol, 5. sırasında ise 11 bin 407 uçuşla Madrid Barajas havalimanları yer aldı.

MART AYINDA AVRUPA LİDERİ

İGA'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mart ayında Avrupa'da lideriz. 1-31 Mart EUROCONTROL verilerine göre, tüm havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Nice emniyetli uçuşlara. İstanbul Havalimanı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT