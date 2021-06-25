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İstanbul Havaalanı'nda korkutan anlar: Alevler içinde kaldı!

İstanbul Havaalanı'nda korkutan anlar yaşandı. Turist yolcuları almak için havaalanına gelen VIP minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Yangın havaalanı ve çevresinde korku dolu anlara sebep oldu.

İstanbul Havaalanı'nda korkutan anlar: Alevler içinde kaldı!

Olay, saat 00.30 sularında İstanbul Havalimanında meydana geldi. Yurt dışından gelen yolcuları almak için havaalanında terminale gelen VIP minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda yanmaya başladı. Aracı kullanan şoför kısa süre sonra alev topuna dönüşen araçtan son anda kendini dışarı attı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Alevler içinde kaldı!

OLAY YERİNDE BULUNAN KİŞİLER ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine gelen polisler, yangının çıktığı bölgeye şerit çekti, yakınlarda bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Alev topuna dönen VIP minibüs araç, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, VIP minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Alevler içinde kaldı!

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