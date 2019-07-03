İstanbul Havalimanı'nı gören Almanlar isyanda!

15 yıllık bir planlamanın ardından yapımına başlanan, Alman mühendisliğinin yeni gurur kaynağı olarak lanse edilen proje, havalimanının dış alanında bariz bir sorun görünmemesine rağmen, terminal kapılarından kablo tesisatına, düzeltilmesi gereken yaklaşık 550 bin teknik hatasıyla Almanlar için adeta bir ulusal travma oldu.

PROJENİN MALİYETİ, 2020'NİN EKİM AYINDA AÇILMASI DURUMUNDA 6 MİLYAR EURO OLACAK

Sorunların büyüklüğü nedeniyle 6 kez açılışı ertelenen, son olarak yeniden inşaata başlanmasının bile önerildiği projenin maliyetinin, planlandığı gibi gelecek yıl ekim ayında açılması durumunda yaklaşık 6 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE HER GÜN 1 MİLYON EURO KAYBETTİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Şu haliyle bile projenin, ülke ekonomisine açılamayan her gün için 1 milyon euro kaybettirdiği iddia edilse de yetkililer, bu konuda net bir rakam vermekten kaçınıyor.

HAVALİMANININ MALİYETİ 7 MİLYAR EUROYU GEÇEBİLİR

Bir Alman gazetesinde yer alan habere göre ise Berlin-Brandenburg Havalimanı inşasında, işler tahmin edilenden çok daha kötü gidiyor ve 2021 senesinde bile açılması zor. Başlangıçta 2,5 milyar euroya mal olması planlanan havalimanının maliyetinin, 7 milyar euroyu geçmesi bekleniyor.