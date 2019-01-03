İstanbul için AKOM ve Beyaz Masa'dan peş peşe uyarı!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'dan 'İstanbul'da kar beklentisi' başlığı ile yapılan açıklamada, "Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Yağmurun gece saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere İstanbul'un batı bölgelerinde kar yağışına dönmesi ve sabaha karşı il genelinde etkili olması bekleniyor.

ANİ KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Ani kar yağışı, buzlanma ve tipi olaylarında kar lastiği kullanmayan araçların yolda kalma riski ile karşılaşacağı Ambulans, İtfaiye, Polis ve Toplu Taşıma Araçlarına engel olarak trafiğe olumsuz etki ederek afetlere müdahale sürelerini uzatacağı göz önüne alınarak kar lastiği kullanmayan araç sahiplerinin duruma karşı daha fazla dikkatli olması gerekmektedir.

Acil Müdahale ekiplerimizin İstanbul'un her noktasında önlem çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ettiğini belirtmek ister, kar yağışı esnasında toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederiz"

SON AÇIKLAMA AKOM'DAN

İstanbul için son uyarı AKOM'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50/95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor." denildi.