İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Safi Arpaguş biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre açıkta bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Bunun üzerine vatandaşlar da Prof. Dr. Safi Arpaguş hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Prof. Dr. Safi Arpaguş'un biyografisi haberimizde...

İSTANBUL İL MÜFTÜSÜ PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ BİYOGRAFİSİ

Safi Arpaguş 1967 senesinde Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de bulundu.

2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesidir. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir:

Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik’te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ.

54 yaşındaki Prof. Dr. Sapi Arpaguş, 16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul İl Müftüsü olarak görevlendirilmiştir.