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  3. İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif hasta sayısı yükselişte

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif hasta sayısı yükselişte

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu taraıfndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs kapsamındaki pozitif vaka sayılarında eylülün ikinci haftasında başlayan düşüşün yeniden yükselme trendine girdiği belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif hasta sayısı yükselişte

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan kentteki yeni tip korana virüsün seyri yönünde son dakika açıklaması geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak'a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti. Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Memişoğlu Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 

"Yatan hastaya henüz yansımasa da Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım... Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ !" ifadelerini kullandı.

 

Berna Akkaya
Editör


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