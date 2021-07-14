İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan flaş 'bayram' uyarısı: Virüsle karşılaşma ihtimalleri var!

Özel bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, aşı başvuruları konusunda memnun olduklarını fakat aşı olmak istemeyenleri ikna etmenin görevleri olduğuna değindi. Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede şu an için en büyük silahın aşı olduğunu vurguladı.

İstanbul'da aşı oranlarında özellikle 65 yaş üstüne teşekkür eden Memişoğlu, üçüncü doz aşıları onlara yapmaya başladıklarını anımsatarak "Son zamanlarda BionTech aşısına rağbet var. 3 milyon 300 bin aşısı tamamlanmış hedef grupta insan vardı. Bu da yüzde 28 ediyor. Bunları da kısa zamanda bir kaç hafta içinde bunları yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız diye öngörüyoruz. İnsanlar tedirgin oluyorlar ama net söylüyorum gelişmiş ülkelerde BionTech aşıları yüzde 90 oranında yapılmış durumda. Bu salgının bitmediğinin lütfen herkes farkında olsun." dedi.

İSTANBUL'DA UYGULANAN AŞI MİKTARI

İstanbul'da uygulanan aşı miktarına ilişkin de açıklamada bulunan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un günlük aşı kapasitesi günlük yaklaşık 400 bin. Kalabalık bölgelerde havalimanları, AVM'ler olsun biz buralara gidip aşı yapıyoruz. Şimdiye kadar günde yaptığımız en çok aşı sayısı 350 bindi. Aşıyla ilgili büyük bir sorun yok.

Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunan ülkeyiz. Bir daha ifade etmek istiyorum ki salgın bitmedi. Kalabalık ortamlarda lütfen maskelerini kullansınlar. Bayramı normal geçirmeye çalışıyoruz ama lütfen insanlar bayramlarda eskisi gibi sarmaş dolaş olmasınlar. Mesafelerini korusunlar. Türkiye'de son bir haftadır pozitif vakalarda biraz artış var ama bu yoğun bakımlara yansımadı. Bu salgının ne zaman biteceği konusunda dünyada hiçbir bilim insanı öngörü yapamıyor."

MASKELER NE ZAMAN ÇIKARILACAK?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınında tedbir için takılan maskelerin ne zaman çıkacağı konusuna ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Eskisi gibi bir dünyada yaşamıyoruz. Çok çabuk hareket eden bir dünya nüfusu ile karşı karşıyayız. Dünyada bitmediği sürece bitmez. Azalabilir, artabilir. Dünyada bitmedi, bitmiyor. Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Havalandırması iyi olan alanlarda maskeyi çıkarabilirsiniz. Düğünde dernekte önce maske takılıyor, sonra herkes çıkarıyor. Bunu yapmasınlar. Eylülde okullarına kavuşması gereken çocuklarımızı düşünerek herkes başkasını da hesaba katarak dikkat etmelerini istiyoruz."

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU'NDAN KURBAN BAYRAMI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul'un çok zor bir şehir olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Kavşak noktası olduğu için dışarıdan çok fazla gelen gideni var. Anadolu'ya giden insan sayısı fazla oluyor. Oradaki popülasyonda virüsle karşılaşma ihtimalleri var. Kendilerini korusunlar. Bu mücadeleye biraz daha devam etmelerini istiyorum. Yükselmemesi bize bağlı, hepimize bağlı. Toplum uyumuna da inanıyorum." dedi.

Salgına ilişkin uyarıda bulunan Memişoğlu şunları söyledi:

"İnşallah biz bundan sonraki bayramları da rahat geçirmek istiyoruz. Yükselse de bir miktar bunu çok fazla yükseltip insanları kötü hale getirmemek aşıya bağlı. Korkuyla değil tedbirle yönetmek lazım bu salgını."

MEGAKENT İSTANBUL'DA MUTASYONLU VAKA SAYISI

İstanbul'da belli miktarda mutasyonlu vaka olduğunu ifade eden Memişoğlu "Belirli miktarda mutasyon var İstanbul'da. Mutasyonlardaki yatış ve hastalığın ağır seyretmesine dair bulgumuz yok ama bu gözlemsel bir şey. Bulaşı bir miktar artmış olan salgınla mücadele ediyoruz. Mutasyon olacaktır. Belki de bu hastalık mevsimsel hastalık gibi belirli dönemlerde yükselecektir. Ama kimse bilmiyor. En çok bana maske ne zaman bitecek diye soruyorlar. Kimse de bilmiyor. Teknoloji de 50 yıl evvelki teknoloji değil. Çok kısa sürede aşılar bulundu. 50-60 yıl önce olsa belki aşılar 2 yıl sonra bulunacaktı." dedi.