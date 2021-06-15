İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu vatandaşa aşı çağrısı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın için 484 bin 483 kapasitesi ile randevu açıldığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya çağırdı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın için 484.483 aşı kapasitesi ile randevularımızı açtık vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ne kadar talep, o kadar aşı! Maşallah Haydi İstanbul rekora..."