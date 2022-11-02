İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un doğurganlık oranı hakkında bilgi verirken obezite konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek" 1

Türkiye'de doğurganlık oranı azalmaya devam ederken bu durum İstanbul'da da etkisini gösterdi. Megakentteki doğurganlık oranı hakkında bilgi veren İstanbul İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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