İstanbul, İzmir, Ankara 29 Temmuz 2021 su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Temmuz Perşembe

İSKİ, ASKİ ve İZSU güncel su kesinti listelerini yayımladı. Bugün İstanbul'da bir ilçede, Ankara,'da 3 ilçede, İzmir'de ise 5 ilçede planlı su kesintileri yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? işte yanıtı...

29 TEMMUZ İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 29.07.2021 09:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

29 TEMMUZ ANKARA ASKİ SU KESİNTİ LİSTESİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 29.07.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 29.07.2021 15:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 29.07.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 29.07.2021 17:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ.MH.202.SOKAK.AIT YAPI ÇALIŞMASINDAN KANNAKLI GEÇİŞ GÜZERGAHINDA KALAN 110 ASBEST BORUNUN SU AKIŞI KESİLECEKTİR.

Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH.

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 28.07.2021 17:50:00

Tamir Tarihi: 29.07.2021 17:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi Aladağ Pompa İstasyonumuzda meydana gelen Pompa arızası nedeniyle su verilememektedir.

Etkilenen Yerler: Çayırhan Mahallesi

29 TEMMUZ İZMİR İZSU SU KESİNTİ LİSTESİ