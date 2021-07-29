İstanbul, İzmir, Ankara 29 Temmuz 2021 su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Temmuz Perşembe
İstanbul, İzmir, Ankara 29 Temmuz 2021 su kesinti listeleri merak ediliyor. İSKİ, ASKİ, İZSU tarafından paylaşılan 29 Temmuz Perşembe su kesinti listelerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte listeye göre suların geleceği tarih ve saat...
İSKİ, ASKİ ve İZSU güncel su kesinti listelerini yayımladı. Bugün İstanbul'da bir ilçede, Ankara,'da 3 ilçede, İzmir'de ise 5 ilçede planlı su kesintileri yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? işte yanıtı...
29 TEMMUZ İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.07.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
29 TEMMUZ ANKARA ASKİ SU KESİNTİ LİSTESİ
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 29.07.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 29.07.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 29.07.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.07.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ.MH.202.SOKAK.AIT YAPI ÇALIŞMASINDAN KANNAKLI GEÇİŞ GÜZERGAHINDA KALAN 110 ASBEST BORUNUN SU AKIŞI KESİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH.
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 28.07.2021 17:50:00
Tamir Tarihi: 29.07.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi Aladağ Pompa İstasyonumuzda meydana gelen Pompa arızası nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Çayırhan Mahallesi