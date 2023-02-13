İstanbul-İzmir otoyolunda kaza! Ölü ve yaralı var!

İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul-İzmir otoyolunda kaza! Ölü ve yaralı var!

Edinilen bilgiye göre; kaza İstanbul-İzmir otoyolunun 135. Kilometresinde meydana geldi. Bursa’dan Balıkesir istikametine seyreden Ersin Tekemen sevk ve idaresindeki 34 DRB 678 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ersin Tekemen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ceren Yücedağ ise yaralandı. Kazada yaralanan Ceren Yücedağ, olay yerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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