Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege bölgesinde dolu yağışının olması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar tedbir almak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul, İzmir'de dolu yağacak mı bugün? Dolu yağışı var mı, ne zaman yağacak? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

DOLU YAĞIŞI VAR MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji verilerine göre 8 Ekim (perşembe) Marmara bölgesinde Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde de sağanak yağışlar beraberinde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski beraberinde getirebilir.

KUZEY EGE, BATI KARADENİZ VE TRAKYA'DA DOLU İHTİMALİ VAR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşeceğini kaydetti.

Demirhan, "Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var." dedi.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre İstanbul'da yarın saat 09.00 ile 9 Ekim cuma günü saat 03.00'e kadar dolu yağabilir ve hortum oluşabilir. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."

İZMİR'DE DOLU YAĞACAK MI?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) da sağanak yağış beraberinde dolu ve hortum yağışına neden olabilir.